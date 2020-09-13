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Каминг-аут совершил 17-летний хоккеист из Канады: "Для меня это была борьба"

13 сентября, 09:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмен считает, что признание не должно иметь большого значения

17-летний хоккеист клуба юниорской лиги Квебека "Драммондвилл Вольтижерс" Яник Дюплесси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Раскрыв правду своим родителям в прошлом году, Дюплесси решил обнародовать информацию в интервью канадской сети подкастов Atlantic Canadian FDS.

"Для меня это была борьба, и этого не должно быть", – сказал он в интервью телеканалу CBC Quebec AM, позже добавив, что "это не должно иметь большого значения".

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Ранее мы писали о каминг-ауте Меган Бэнкс – чемпионки мира по биатлону. 23-летней канадской спортсменке Меган Бэнкс надоело скрывать то, чем она гордится.

А еще ранее знаменитый фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей. Четырехкратный чемпион мира француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, выложив фото с парнем.

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хоккей хоккеист каминг-аут

Источник: Сегодня|Спорт

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