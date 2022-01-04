Как 100 лет назад: в Америке собрались играть в хоккей на летней Олимпиаде

Руководитель Национальной хоккейной лигой Гэри Беттмэн признался, что продвигает идею о переносе хоккейного турнира с зимних на летние Олимпийские игры

Беттмэн за революцию в хоккее / Фото: Коллаж: Сегодня

Беттмэн уточнил, что пытался добиться переноса с середины 1990-х годов, но Международный олимпийский комитет категорически не желает этого делать.

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Напомним, что впервые хоккейный турнир был сыгран именно на летней Олимпиаде – в 1920 году. С 1924 года турнир проводится в рамках зимних Олимпийских игр.

22 декабря НХЛ объявила о том, что хоккеисты лиги не сыграют на зимних Олимпийских играх-2022 из-за серьезного сдвига календаря в связи с большим количеством перенесенных матчей по причине коронавируса.

Впрочем на Олимпиаде-2018 игроков НХЛ также не было. Лига неохотно отпускает игроков на другие турниры из-за плотного календаря. А вот летом, все сильнейшие хоккеисты могли бы поехать на Олимпиаду.