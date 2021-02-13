Избивали друг друга, пока не упали: смотрите 3 жестокие драки за 10 минут в матче НХЛ

Этой ночью в НХЛ "Бостон Брюинз" благодаря единственной в матче шайбе Ника Ричи и шатауту Ярослава Халака переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" – 1:0. Однако поединок запомнился не только игрой, но и сразу тремя драками в течение 10 минут во втором периоде. Ранее мы также писали, что в НХЛ голкипер забыл счет в матче и сбежал из ворот.

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На 27-й минуте защитник "Бостона" Чарли Макэвой устроил потасовку с Джейком Трубой из-за того, что тот жестко сыграл у борта против Якуба Зборжила. Игрок "Брюинз" держал соперника за форму и бил кулаком, пока его не оттащил судья.

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На 30-й минуте в эпицентре драки оказались уже форварды Трент Фредерик из "Бостона" и Брендан Лемье из "Рейнджерс". Хоккеисты метелили друг друга порядка 25 секунд, пока не завалились на лед и их не разняли судьи, а партнеры стучали о борт клюшками.

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И, наконец, на 36-й минуте подрались защитник "Бостона" Жереми Лоузон и форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич. после чего матч начал напоминать бойцовское шоу.

Отметим, что "Бостон" лидирует в Восточном дивизионе, набрав 22 очка в 13 матчах. "Рейнджерс" – шестые после 11 проведенных встреч и в нынешнего сезона занимают лишь 26-е место в НХЛ по средней результативности с 2,38 гола за игру.

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Ранее мы писали, что ушел из жизни шестикратный победитель Кубка Стэнли.

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