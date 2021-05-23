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Хоккей сошел с ума: Беларусь обыграла шведов, Казахстан – финнов

Олег Люлька Олег Люлька
23 мая, 19:24
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На мировом первенстве в Риге в один день случились две большие сенсации. Гранды из Скандинавии в групповом турнире стали жертвами белорусов и казахстанцев
Впервые в истории - Казахстан одолел Финляндию
Впервые в истории - Казахстан одолел Финляндию / Фото: Reuters

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, грянули сразу две сенсации.

Сперва белорусы обыграли Швецию со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил в начале третьего периода Герман Нестеров.

Беларусь лишь во второй раз в истории обыграла на крупных турнирах шведскую команду. Ее предыдущий успех в матчах со скандинавами датируется 2002 годом. Тогда белорусы сенсационно прошли шведов в четвертьфинале Олимпийских игр, победив со счетом 4:3.

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А следом на хоккейном ЧМ произошла еще одна сенсация. Сборная Казахстана впервые в истории обыграла Финляндию, действующего чемпиона мира! Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Казахстана.

Отметим, что Казахстан выиграл уже второй матч на турнире. В первом туре, также в серии буллитов, команда обыграла Латвию.

Ранее мы писали, что на ЧМ по хоккею украинцы массово болеют за сборную России. И это после семи лет войны.

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