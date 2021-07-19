Хоккеист украинского происхождения заявил, что он гей

Канадский защитник Люк Прокоп, задрафтованный в прошлом году Нэшвилл Предаторз, совершил каминг-аут.

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19-летний Прокоп стал первым игроком, имеющим контракт с клубом Национальной хоккейной лиги, который публично объявил, что он гей.

"Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень счастлив, что совершил каминг-аут. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ, и я верю, что моя подлинная жизнь позволит мне принести на лед всего себя и повысить шансы на исполнение моей мечты", – написал Прокоп в соцсетях.