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Хоккеист украинского происхождения заявил, что он гей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июля, 19:22
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19-летний Люк Прокоп стал первым игроком, имеющим контракт с клубом НХЛ, который публично объявил о нетрадиционной ориентации
Люк Прокоп подписывает контракт с Нэшвиллом
Люк Прокоп подписывает контракт с Нэшвиллом / Фото: Instagram

Канадский защитник Люк Прокоп, задрафтованный в прошлом году Нэшвилл Предаторз, совершил каминг-аут.

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19-летний Прокоп стал первым игроком, имеющим контракт с клубом Национальной хоккейной лиги, который публично объявил, что он гей.

"Я прошел долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень счастлив, что совершил каминг-аут. С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ, и я верю, что моя подлинная жизнь позволит мне принести на лед всего себя и повысить шансы на исполнение моей мечты", – написал Прокоп в соцсетях.

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Прошлый сезон хоккеист отыграл за клуб Калгари Хитмен в юниорской канадской лиге. Как сообщает сайт The Ukrainian Weekly, у Люка Прокопа – есть украинские корни.

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