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Хоккеист нокаутировал соперника одним ударом. Усику есть чему поучиться

24 сентября, 21:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

В драке сошлись два двухметровых хоккеиста из "Салавата Юлаева" и "Трактора"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" (3:1) хоккеист гостевой команды Олег Евенко нокаутировал своего оппонента Алексея Семенова одним ударом.

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Хоккеисты что-то не поделили на льду и решили выяснить, кто же из них прав, на кулаках. При этом драка случилась не спонтанно, игроки перед этим договорились и заблаговременно удалились от других игроков, чтобы никого не зацепить. Но длительного поединка не получилось. Евенко выждал момент, схватил соперника и жестко вырубил его ударом правой.

Семенов сразу же рухнул на лед, но от избиения его спасли подоспевшие рефери. Несмотря на наличие только одного победителя, "награда" оказалась для них одинаковой – пять минут штрафа.

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Интересно, что рост Евенко составляет 201 см, а Семенова – 198 см. С такими габаритами хоккеисты смело могут попробовать себя в боксе, при чем, сразу в супертяжелом весе.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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