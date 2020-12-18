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ХК "Донбасс" вручил 62 тысячи подарков детям на день Святого Николая

18 декабря, 15:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Также 7 тысяч новогодних подарков получили педагоги региона

Всесторонняя поддержка молодого поколения и забота о детях – одни из основных направлений работы хоккейного клуба "Донбасс" и Благотворительного фонда Бориса Колесникова. Именно с этими целями, на протяжении семи лет клуб и фонд поздравляют детей Донецкой области с Днем Святого Николая, а также новогодними праздниками.

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2020 год не стал исключением. Представители ХК "Донбасс" и Фонда Бориса Колесникова посетили школы и детдома Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Александровского, Покровского и Константиновского районов и вручили детям 62 000 сладких наборов. Шоколадные презенты также получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки.

Представители донецкого клуба и фонда не забыли и о тех, кто воспитывает молодое поколение – 7 000 новогодних подарков получили педагоги региона. Еще 1 300 сладких наборов благотворители передали детям из многодетных и малообеспеченных семей Закарпатья.

"Мой Фонд и хоккейный клуб продолжают оказывать поддержку юным землякам, дарить им минуты радости и волшебства. Сейчас для всех очень важно понимать, что в жизни есть временные трудности, но есть и вечные истины. И в этом я вижу огромный смысл Дня святого Николая – порадовать и поощрить детей, пожелать людям счастья в будущем году и вселить уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности. Верю, что 2021-й принесет нам здоровье, благополучие, мир и добро", – говорит Борис Колесников, президент ХК "Донбасс".

Отметим, что за семь лет реализации социальной инициативы подарки получили около полумиллиона детей из Донецкой области.

"Начиная с 2013 года, игроки "Донбасса" принимают участие в этой социальной акции – каждый год встречи с детьми по-особенному волнительны и приятны, – рассказал капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров. – Мы дарим ребятам нашу любовь и внимание, а они, в свою очередь, делятся искренними эмоциями и настоящим счастьем. Благодаря нашему президенту Борису Викторовичу Колесникову, сегодня детских улыбок на 62 тысячи стало больше".

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"Каждый ребенок с нетерпением ждет Нового года и, конечно же, подарков, – отметил нападающий ХК "Донбасс" Николай Казаковцев. – Сегодня мы смогли подарить маленькое чудо тысячам детей Донецкой области. Но главное – это забота и внимание, которые проявляет ХК "Донбасс" и Благотворительный фонд. Именно это залог успешного воспитания молодого поколения".

"Мы признательны и благодарны представителям Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" за то, что в непростое для страны и всего мира время они оказали огромную поддержку нашим ученикам. В этом году поздравление ко Дню Святого Николая имело для нас особый смысл. Мы принимаем пожелания и подарки для детей как частицу общечеловеческих ценностей, как добрый знак того, что нет ничего важнее, чем своевременная поддержка и участие друзей. Пусть тепло и радость, которое они несут нашим ребятам, приумножатся в их жизнях, все будут здоровы и счастливы", – подчеркивает Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6.

Вручение подарков в канун новогодних праздников – это один из многочисленных социальных проектов, которые реализуют благотворительный Фонд и хоккейный клуб "Донбасс". Уже стало доброй традицией совместное поздравление детей Донецкой области с Днем знаний, организация экскурсионных поездок по Украине и посещением знаковых спортивных матчей, техническое оснащение учебных заведений в рамках регионального проекта "Давай, вболівай!", а также другие акции и инициативы.

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благотворительность ХК Донбасс

Источники: ХК "Донбасс" , УХЛ

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