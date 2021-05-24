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Голкипер сборной Канады пропустил смешной гол на чемпионате мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 мая, 09:03
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Во втором туре ЧМ-2021 канадский вратарь Дарси Кемпер неудачно сыграл за воротам, за что тут же был наказан американским форвардом
Дарси Кемпер неудачно сыграл в матче против США
Дарси Кемпер неудачно сыграл в матче против США / Фото: Instagram

Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер стал антигероем матча чемпионата мира по хоккею. В поединке против сборной США Кемпер пропустил нелепую шайбу.

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Голкипер выкатился за ворота, но его обокрал соперник и наказал за оплошность. Сборная Канады уступила – 1:5. Это уже второе поражение канадцев на чемпионате мира.

Ранее они в первом матче турнира впервые в истории проиграли Латвии. После такого успеха латвийские болельщики несли цветы к посольству Канады в Риге.

Кстати, за канадцев очень многие болеют в Украине. А вы уже проголосовали за команды, которые поддерживаете на чемпионате мира?

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