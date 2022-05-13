Германия – Канада: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В пятницу, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.
В первый день мирового первенства в группе А встретятся сборные Германии и Канады. Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают, что у канадцев больше шансов выиграть сегодняшний поединок.
Котировки на основное время:
Победа Канады – 1.50
Ничья – 2.10
Победа Германии – 5.30
Коэффициент на исход матча:
Победа Канады – 1.27
Победа Германии – 3.85
Достижения
Канада – самая титулованная сборная мира. В активе кленовых листьев 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.
Кроме того канадцы 15 раз становились серебряными призерами и 9 раз бронзовыми.
Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934.
В прошлом году немцы уступили сборной США в матче за третье место – 1:6.