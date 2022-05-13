Германия – Канада: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В группе А чемпионата мира по хоккею сыграют Германия и фаворит турнира сборная Канады. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Сборные Канады и Германии встретятся в первом туре / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

В первый день мирового первенства в группе А встретятся сборные Германии и Канады. Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что у канадцев больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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Победа Канады – 1.50

Ничья – 2.10

Победа Германии – 5.30

Коэффициент на исход матча:

Победа Канады – 1.27

Победа Германии – 3.85

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Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В активе кленовых листьев 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

Кроме того канадцы 15 раз становились серебряными призерами и 9 раз бронзовыми.

Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934.

В прошлом году немцы уступили сборной США в матче за третье место – 1:6.