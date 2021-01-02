Где и когда смотреть плей-офф чемпионата мира по хоккею среди молодежи

В Канаде завершился групповой этап и сегодня состоятся все четвертьфиналы

Одно из немногих спортивных соревнований, которое проходит в новогодние праздники, – мировой молодежный форум хоккеистов. Десять лучших сборных планеты возрастом до 20 лет выявляют лучшего в канадском Эдмонтоне. Накануне стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею. Лишь хозяева прошли групповой этап без поражений.

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Плей-офф стартует 2 декабря. Два четвертьфинальных поединка пройдут в субботу по киевскому времени, еще два – уже в ночь на воскресенье. Приятно, что поклонникам зрелищной игры в Украине можно посмотреть все четыре матча в прямом эфире. На нашем телевидении их покажет канал XSport.

Расписание игр:

19:00. Россия – Германия

22:30. Финляндия – Швеция

2:00. Канада – Чехия

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5:30. США – Словакия

Правда, по мнению букмекеров, борьба ожидается лишь в одной паре, где сойдутся скандинавские команды. Небольшими фаворитами являются шведы. А вот Канада, США и Россия просто разгромят соперников и легко выйдут в полуфинал.

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