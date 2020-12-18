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Федерация хоккея Украины впервые за 14 лет получила нового президента

18 декабря, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Георгий Зубко занимал должность вице-президента ФХУ

Сегодня состоялся Генеральный конгресс Федерации хоккея Украины, главным вопросом которого было избрание нового президента. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме. Единственным кандидатом был 34-летний Георгий Зубко, который до этого занимал пост вице-президента. В итоге его кандидатуру поддержал 31 делегат региональных подразделений и только один воздержался. Против никто не выступил. Хотя ранее мы писали, что бывший игрок сборной России хочет возглавить украинский хоккей.

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Накануне в ФХУ прошел круглый стол с участие министра спорта Вадима Гутцайта. По его итогам, чтобы прийти к компромиссу, клубам предоставили места в Исполкоме организации. Теперь они смогут влиять на работу федерации.

Зубко – уроженец Севастополя, сам играл в хоккей за киевские "Сокол" и "Льдинку". Окончил Академию внутренних дел Украины, работал в "Киевгорстрое" и Одесской областной администрации при Саакашвили. В 2017 году стал заместителем гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта "Борисполь". На должности вице-президента ФХУ был последние четыре года. До него ФХУ с 2006 года возглавлял Анатолий Брезвин, экс-глава Государственной налоговой администрации страны.

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выборы президент ФХУ федерация хоккея Анатолий Брезвин Георгий Зубко
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