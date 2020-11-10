Драка и первый нокаут в чемпионате Украины по хоккею – итоги киевского дерби

"Сокол" обыграл "Ледяных волков", а в кулачном бою украинец уложил россиянина

Постепенно набирает ход чемпионат страны по хоккею. Вчера состоялось первое в истории столичное дерби между возрожденным "Соколом" и "Ледяными волками". Поединок украсили не только голы, но и кулачный бой. Напомним, на старте сезона "Сокол" обыграл "Мариуполь" в битве дебютантов УХЛ.

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В напряженной игре в третьем периоде при счете 3:3 произошла драка соперников. Российский нападающий "Сокола" Александр Павленко попытался заступиться за партнера Ярослава Панченко, который попал под силовой прием. Однако потерпел неудачу. Мощный защитник "Волков" Кирилл Фроленко (рост – 198 см, вес – 104 кг) быстро послал соперника в нокаут, а затем попытался нанести еще несколько ударов, что было явно лишним.

Сама же встреча после трех периодов перешла в овертайм. И в дополнительное время победу вырвал "Сокол" – 5:4. Смотрите обзор матча.

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Этот успех позволил "Соколу" укрепиться на третьем месте. А "Ледяные волки" остаются последними, но набрали первое очко в сезоне.

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