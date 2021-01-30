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"Донбасс" благодаря буллиту прервал 12-матчевую победную серию чемпиона

30 января, 20:50

Елена Павлова Елена Павлова

"Кременчук" увеличил отставание от донецкой команды в турнирной таблице

30-го января в Дружковке состоялся центральный поединок 30-го тура УХЛ, в котором "Донбасс" принимал действующего чемпиона "Кременчук". Матч выдался очень напряженным, а победителя определили только в серии буллитов. 4:3 – в пользу дончан, которые прервали 12-матчевую беспроигрышную серию "Кременчука". Ранее хоккеисты "Донбасса" вырвали победу у "Белого Барса".

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Матч начался на высоких скоростях с большим количеством опасных моментов. Первыми свой шанс реализовали дончане – Монс на добивании прошил Давлетшина и открыл счет в матче. Но уже спустя пять минут Савченко восстановил равновесие.

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По похожему сценарию прошла и вторая 20-минутка – команды по два раза обменялись заброшенными шайбами и на перерыв снова ушли с равным счетом на табло – 3:3. Сначала на шайбу Пукса ответил Захаров, а потом по шайбе забросили лучшие бомбардиры команд Сигарев и Денискин.

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"Донбасс" – "Кременчук"

"Донбасс" – "Кременчук" / Фото: УХЛ

В третьем периоде команды сбавили обороты, понимая цену ошибки. Поэтому заброшенных шайб зрители не увидели. "Сухим" получилось и дополнительное время. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказался "Донбасс" – победный бросок на счету Монса. Дончане продолжают лидировать и опережают "Кременчук" уже на 4 очка, имея матч в запасе.

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