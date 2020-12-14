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"Донбасс" разгромил "Сокол" и остался лидером чемпионата Украины по хоккею

14 декабря, 10:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпионы из "Кременчуга" не могут забросить шайбу в двух матчах подряд

В Украинской хоккейной лиге завершился 17-й тур. В центральном противостоянии на столичном катке АТЭК сошлись, как в прежние времена, "Донбасс" и "Сокол". Тем временем замерзшие улицы Киева стали катком для хоккеистов.

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Правда, на этот раз донецкая команда разбила возрожденный киевский коллектив со счетом 4:0. В первом периоде шайбы забросили Разумов и Кожевников, а в третьем – Бирюков и Монс. Однако подопечные бывшего хоккеиста сборной Олега Шафаренко остались на втором месте таблицы. Смотрите обзор матча лидеров.

А вот действующие чемпионы-2020 из Кременчуга потерпели уже третье поражение подряд, причем второй раз – без заброшенных шайб. На этот раз парней Александра Савицкого огорчил "Краматорск" – 1:0.

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Очередной успех "Донбасса" позволил ему упрочить свое лидерство и оторваться от "Сокола" на семь очков. Следующие матчи в чемпионате страны запланированы на 16-17 декабря.

Недавно канадский дебютант вписал свое имя в историю украинского хоккея.

Вспомним, как хоккеисты тренировались на карантине:

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хоккей ХК Донбасс Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею ХК Кременчук
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