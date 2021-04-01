Донбасс героически вырвал победу у Днепра и стал на шаг ближе к финалу УХЛ

ХК Донбасс удвоил свое преимущество в полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги против Днепра из Херсона. "Щуки" вели в счете до начала третьего периода, но в решающей 20-минутке дончанам удалось переломить ход поединка и вырвать волевую победу.

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Напомним, что полуфинальная серия длится до четырех побед одной из команд. Третий матч серии состоится в Херсоне 4 апреля. Начало встречи в 14:00.

Донбасс – Днепр – 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)

Счет в серии – 2:0

Шайбы: 1:0 Монс (Кожевников), 06:56. 1:1 Швецов (Гуляев), 39:40. 1:2 Ратушный (Каракулько – больш.), 40:45. 2:2 Сигарев (Тунхузин, Бирюков – больш.), 46:18. 3:2 Милехин, 47:47.

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