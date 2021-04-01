Українська
$ 27,82
32,63
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Донбасс героически вырвал победу у Днепра и стал на шаг ближе к финалу УХЛ

1 апреля, 23:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Следующий матч серии состоится в Херсоне 4 апреля

ХК Донбасс удвоил свое преимущество в полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги против Днепра из Херсона. "Щуки" вели в счете до начала третьего периода, но в решающей 20-минутке дончанам удалось переломить ход поединка и вырвать волевую победу.

Реклама

Читайте также: Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж

Напомним, что полуфинальная серия длится до четырех побед одной из команд. Третий матч серии состоится в Херсоне 4 апреля. Начало встречи в 14:00.

Донбасс – Днепр – 3:2 (1:0; 0:1; 2:1)
Счет в серии – 2:0

В тренде
Вы обгадились! В шахматах грянула украинско-российская война

Шайбы: 1:0 Монс (Кожевников), 06:56. 1:1 Швецов (Гуляев), 39:40. 1:2 Ратушный (Каракулько – больш.), 40:45. 2:2 Сигарев (Тунхузин, Бирюков – больш.), 46:18. 3:2 Милехин, 47:47.

Реклама

Ранее мы писали, что Евгений Селезнев Селезнев променял футбол на хоккей: посмотрите на мастерство форварда. Финалист Лиги Европы с легкостью реализовал буллит.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ХК Донбасс чемпионат Украины по хоккею УХЛ Днепр Херсон

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж
Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый мужХоккей
После жуткой смерти в России вратарь словил шайбу лицом! Она намертво застряла в маске
После жуткой смерти в России вратарь словил шайбу лицом! Она намертво застряла в маскеХоккей
Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей груди
Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей грудиХоккей
Украинец установил феноменальный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-то побьют
Украинец установил феноменальный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-то побьютХоккей
Из-за
Из-за "гребаного удаления" НХЛ потряс мощнейший скандалХоккей
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там былоХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять