Дочь легендарного украинца встретила Хэллоуин вместе с Дональдом Трампом

Паулина нарядилась на праздник в красный купальник в стиле пляжных спасателей, а на шее у нее красовался свисток, чтобы подавать сигналы, если заметит "проблемы на воде".
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Позже девушка вместе со своими друзьями встретили бывшего президента США Дональда Трампа и сделали совместное фото. Трамп был одет в классический костюм.
Уэйн Гретцки является одним из самых известных спортсменов в истории. Канадец четырежды выигрывал Кубок Стэнли, девять раз получал приз "Харт Трофи" (самому ценному игроку сезона), он 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (лучшему бомбардиру), а также автор 61-го рекорда в хоккее!
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А еще он имеет украинские корни, ведь его бабушка родом из Тернопольской области. Со своим дедушкой, выходцем из Беларуси, Уэйн разговаривал на украинском.
Девушка не пошла по стопам знаменитого отца-спортсмена, а выбрала себе карьеру в модельном бизнесе. В 2014 году она заняла 59-е место в списке AskMen, а еще в 2006 году выпустила дебютный музыкальный сингл Collecting Dust в стиле поп.