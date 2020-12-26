"Дискотека вместо матча": при морозе -14 на арене в России пропал свет

Перебои с электричеством едва не сорвали поединок регулярного чемпионата КХЛ в России. "Автомобилист" принимал в Екатеринбурге нижнекамский "Нефтехимик" (3:0), во время второго периода произошел технический сбой и на арене пропал свет. А хоккеисты, которые уже вышли на лед, продолжали разминаться в свете фонарей.
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"В дискотечный хоккей может сыграем, а?", – предлагали на страничке "Нефтехимика" в Twitter.
Ремонтные работы на арене продолжались более 20 минут. "Ждем электричества. Пока можем порассказывать страшные истории", – шутили на странице "Нефтехимика", заметив также, что на улице сильный мороз – минус 14. А когда свет вернулся, хоккеисты "Автомобилиста" смогли забросить сопернику три шайбы и выиграть 3:0. Вот кому на руку пропадала электрика.
Ранее мы писали, что канадский хоккеист получил ужасную травму в матче с Россией.
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