Девять шайб в ворота соперника! Сокол феерично хлопнул дверью в еврокубках

Киевский клуб спустя десять лет выступил в еврокубках. В последнем туре группового этапа Континентального Кубка Сокол разгромил Вялк 9:4

Сокол разгромил Вялк 9:4 в Континентальном Кубке

Девять шайб в ворота соперника! Так феерично киевский Сокол завершает свой европолет в Будапеште.

Команда Олега Шафаренко провела заключительный матч второго этапа Континентального Кубка, в котором уничтожила эстонский Вялк (Тарту).

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Украинская команда действовала агрессивно, и уже после первого периода вела в четыре шайбы. Добыв уверенное преимущество на старте, киевляне наслаждались игрой и забивали шайбы в ворота голкипера эстонцев одна за другой. При этом пропустив четыре раза. Итог – победа 9:4.

Егор Кузьменко, игрок Сокола:

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"Мы вышли, забили быстрые голы, понимали, что на уровень сильнее этой команды, играли в пас, комбиционно, старались в обороне".

Это противостояние было принципиальным для лидера эстонцев Алексея Войцеховского. Украинец восемь лет защищал цвета Сокола и выходил на площадку вместе с его нынешними тренерами, Олегом Шафаренко и Константином Симчуком.

Алексей Войцеховский, игрок Вялка:

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"Просто было приятно играть со своими друзьями, против них. Конечно, хотелось показать лучший результат, выступать более достойно, но как есть так есть".

Итоги турнира

После 10-летнего еврокубкового перерыва Сокол врывается в Континентальный кубок и занимает второе место в группе.

И хотя в полуфинальную стадию соревнований выходит только лидер квартета (латвийский Олимп), для киевлян это был хороший опыт и повод задуматься о целях на следующий сезон.