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Дебютная победа "Мариуполя" и разгром от "Донбасса": как прошел день в УХЛ

31 октября, 20:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вратарь "Донбасса" Алексей Трифонов оформил первый шатаут в сезоне 2020/21

Сегодня состоялись два матча Украинской хоккейной лиги. В первом поединке дебютант турнира ХК "Мариуполь" одержал первую в истории победу в УХЛ, обыграв дома на новой арене "Ледяных Волков" из Киева.

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"Мариуполь" – "Ледяные Волки" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)
Шайбы: 1:0 Чердак (Луговой, Мазур – больш.), 04:45. 2:0 Бондаренко (Кобяков – больш.), 14:47. 2:1 Моксунен (Панков, Шабанов – больш.), 38:55. 3:1 Мазур (Агеев), 47:24.

А затем финалист прошлого сезона ХК "Донбасс" разгромил белоцерковский "Белый Барс", а вратарь донецкой команды Алексей Трифонов оформил первый шатаут в сезоне 2020/21.

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"Донбасс" – "Белый Барс" 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 Пересунько (Буценко), 10:38; 2:0 Монс (Туркин, Журавлев), 11:07; 3:0 Бирюков (Сигарев), 15:03; 4:0 Коренчук (Журавлев, Буценко), 15:16; 5:0 Туркин (Монс, Захаров), 20:20; 6:0 Разумов (Туркин, Кобелев), 39:21; 7:0 Пересунько (Пангелов-Юлдашев), 53:06; 8:0 Сигарев (Шишлянников), 54:26; 9:0 Туркин (Кобелев, Захаров), 56:01;

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ХК Донбасс Белый барс чемпионат Украины по хоккею УХЛ Ледяные Волки ХК Мариуполь

Источник: Сегодня|Спорт

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