Чемпионат Украины завершили досрочно. Кто выиграл золото?

Совет Федерации хоккея Украины утвердил итоговую таблицу чемпионата страны, который был недоигран из-за войны с Россией. Кстати, сейчас идет чемпионат мира по хоккею.
Учитывая, что возможности для завершения сезона нет, Совет Федерации принял решение согласно п. 2 ст. 1 Правового регламента чемпионата закрепить итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги на 24.02.2022. Решения все присутствовавшие поддержали единогласно.
Чемпионат Украины-2021/2022 среди мужчин:
- 1 место - Сокол, 48 очков
- 2 место – Кременчуг, 40 очков
- 3 место – Днепр, 26 очков
- 4 место – Харьковские Берсерки, 22 очка
- 5 место – БСФК, 10 очков
Таким образом, золотые награды чемпионов Украины в 13-й раз в истории получит киевский Сокол. Кременчуг и херсонский Днепр стали обладателями серебра и бронзы.