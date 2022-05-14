Чемпионат Украины завершили досрочно. Кто выиграл золото?

Из-за войны хоккеисты не смогли доиграть сезон, чемпионом Украины был объявлен киевский Сокол

Игроки Сокола и их талисманы с болельщиками / Фото: ХК "Сокол"

Совет Федерации хоккея Украины утвердил итоговую таблицу чемпионата страны, который был недоигран из-за войны с Россией. Кстати, сейчас идет чемпионат мира по хоккею.

Учитывая, что возможности для завершения сезона нет, Совет Федерации принял решение согласно п. 2 ст. 1 Правового регламента чемпионата закрепить итоговые места в таблице Украинской хоккейной лиги на 24.02.2022. Решения все присутствовавшие поддержали единогласно.

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Чемпионат Украины-2021/2022 среди мужчин:

1 место - Сокол , 48 очков

, 48 очков 2 место – Кременчуг , 40 очков

, 40 очков 3 место – Днепр , 26 очков

, 26 очков 4 место – Харьковские Берсерки , 22 очка

, 22 очка 5 место – БСФК, 10 очков

Таким образом, золотые награды чемпионов Украины в 13-й раз в истории получит киевский Сокол. Кременчуг и херсонский Днепр стали обладателями серебра и бронзы.