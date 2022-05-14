Чехия – Великобритания: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В группе В чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Великобритании. Смотрите видеотрансляцию встречи на нашем сайте

Британцы попробуют дать бой чехам в первом матче на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

Во второй день мирового первенства в группе В встретятся сборные Чехии и Великобритании. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ЧЕХИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у британцев крайне мало шансов победить своих титулованных соперников в первом матче ЧМ-2022.

Котировки на основное время:

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Победа Чехии – 1.01

Ничья – 23.00

Победа Великобритании – 40.00

Достижения

Хоккейная сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира. Чешская сборная единственная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).

Чемпионы – 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, серебряные призеры – 2006, бронзовые призеры – 1993, 1997, 1998, 2011, 2012.

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На прошлогоднем чемпионате мира чехи заняли 7-е место.

Сборная Великобритании по хоккею была сильна в начале ХХ век, но сейчас не входит в число мировых лидеров.

Чемпионы – 1936, серебряные призеры – 1937, 1938, бронзовые призеры – 1935.