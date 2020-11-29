Бывший игрок сборной России хочет возглавить Федерацию хоккея Украины

На пост президента пока что есть два кандидата, "старый" уходит после 14 лет работы

В ближайшее время в Украине поменяется руководство Национальной федерации хоккея. Бывший глава Государственной налоговой администрации Анатолий Брезвин, который является президентом ФХУ с 2006 года, заявил, что на четвертый срок баллотироваться не собирается. Напомним, недавно звезды хоккея потребовали отставки главы ФХУ.

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Изменения в руководящих органах федерации ожидаются в декабре, когда пройдет Конгресс организации. На данный момент на пост главы ФХУ претендуют двое: бывший хоккеист Алексей Житник и нынешний вице-президент Георгий Зубко, сообщил xsport.

48-летний Житник – воспитанник киевского "Сокола", много лет успешно выступавший в НХЛ, в 1992 году вместе со сборной СНГ выигрывал Олимпийские игры. В 1990-е годы он принял решение выступать за сборную России, хотя отыграл там всего один год – сезон 1991/92 за московский ЦСКА.

Правда, на Матч всех звезд НХЛ Алексей выходил с украинским флагом на форме. В России его считают своим, он также не отказывает в интервью российским СМИ.

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