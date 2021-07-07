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Бракованный фейерверк убил вратаря: записи звонков в службу спасения

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 18:00
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Латвийский хоккеист Матисс Кивлениекс умер из-за бракованного фейерверка в возрасте 24 лет, празднуя в компании День независимости США
Матисс Кивлениекс больше не выйдет на лед
Матисс Кивлениекс больше не выйдет на лед / Фото: Getty Images

Вратарь клуба НХЛ Коламбус Блю Джекетс и сборной Латвии по хоккею Матисс Кивлениекс умер из-за бракованного фейерверка в возрасте 24 лет. Теперь было обнародовано содержание звонков в службу спасения 911 после того, как Матисс пострадал от фейерверка и впоследствии умер голкипер.

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"Неудачный запуск фейерверка. Он в сознании, в сознании", — цитирует Daily News человека, звонившего в экстренную службу

Матисс Кивлениекс погиб в 24 года. Фото: lhf.lv
Матисс Кивлениекс погиб в 24 года. Фото: lhf.lv

Второй человек, который звонил в 911, сказал: "Эй, у нас есть человек, в которого попало фейерверком, можете приехать сюда немедленно?" Диспетчер ответил: "Мы уже знаем об этом. Он в сознании и разговаривает с вами?". "Он дышит. У нас здесь есть медсестра", — ответил звонивший.

Был и третий человек, который позвонил в службу спасения. Он сказал, что в человека попало фейерверком, и попросил немедленно приехать.

Ранее лейтенант полиции Нови Джейсон Мейер сообщил, что Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка в честь Дня независимости США 4 июля. Поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон. Но оказался неправ. Судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь умер из-за попавшей в грудь петарды.

Матисс являлся воспитанником хоккейной школы Пардаугавы, играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира. Также на его счету восемь игр в НХЛ.

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