Борис Колесников: C оптимизмом ждем 2021 год. Продолжим вести работу по развитию зимних видов спорта в Украине

Президент ХК "Донбасс" верит, что в наступающем году клуб триумфально вернется на международную арену

Президент хоккейного клуба "Донбасс" поздравил всех хоккейных болельщиков с наступающими праздниками. Борис Колесников отметил, что уходящий год был непростым для всех, но были и позитивные моменты. Например, открытие современной ледовой арены в Мариуполе, по его мнению, станет отправной точкой "еще одной большой хоккейной истории в Украине".

Дорогие друзья!

Прошедший 2020 год стал непростым испытанием для всего мирового сообщества, в том числе спортивного. Однако я с радостью отмечаю, что хоккейному клубу "Донбасс" удалось не только сохранить наши основные направления работы в этот сложный период, но и реализовать новые масштабные проекты.

Основная команда ХК "Донбасс" продолжает выступление в чемпионате Украины, в шестой раз одержала победу на турнире Donbass Open Cup. Продолжает работу самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа ХК "Донбасс".

В октябре состоялось торжественное открытие новой современной арены Mariupol Ice Center. Это скромный подарок моему родному городу, и я уверен, что эта арена – отправная точка еще одной большой хоккейной истории в Украине.

Наши достижения – это наши совместные победы, дорогие болельщики. Благодарю вас за преданность клубу и веру в команду!

Мы с оптимизмом ждем 2021 год. Наш клуб продолжит вести активную работу по развитию зимних видов спорта в Украине. Твердо верим, что "Донбасс" вновь завоюет титул чемпиона Украины, триумфально вернется на международную арену. Мы ждем медалей и трофеев и от наших юных спортсменов – воспитанников ДЮСШ ХК "Донбасс".

В Новом году от всего сердца желаю крепкого здоровья и благополучия, исполнения самых заветных желаний и твердой уверенности в завтрашнем дне, мира и добра каждой семье.

С Новым 2021 годом!

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников

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