Благотворители организовали бесплатное катание на льду для тысячи детей Мариуполя

Исполнился месяц со дня официального открытия ледового дворца Mariupol Ice Center в Мариуполе. За это время Фонд Бориса Колесникова организовал бесплатное посещение новой арены для тысячи школьников, воспитанников детдомов и интернатов города. Ребята впервые встали на коньки, весело и с пользой провели время на катке, побывали на мастер-классах хоккеистов, а еще попробовали фирменные хот-доги и бургеры на фудкорте Ice Peak.

"С момента открытия арены наш Фонд ежедневно организует поездки детворы на каток: за месяц мы познакомили тысячу детей с новым спортивным местом в городе, которое уже стало эпицентром активного отдыха и семейного досуга. Мы стараемся сделать эти визиты интересными и увлекательными, чтобы ребятам захотелось вернуться. Игроки ХК "Мариуполь", которые тренируются на льду Mariupol Ice Center, часто после своих тренировок присоединяются к детям, дают мастер-классы, рассказывают о спорте, приглашают присоединиться к секции хоккея, которая работает во дворце. Наша цель – привить юному поколению любовь к спорту, заложить основы здорового образа жизни, оздоровить его, дать возможность добиться успехов в большом спорте", – рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

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Дети в восторге от таких групповых поездок на каток, говорят, это не только яркие впечатления, но и новое увлечение. "Я впервые стою на коньках и точно так же впервые вижу настоящих хоккеистов. Всегда любил хоккей, смотрел матчи по телевизору, а теперь появилась возможность заниматься им в детской спортивной секции Mariupol Ice Center. Я настолько впечатлен увиденным, меня переполняет такой восторг, что буду просить родителей записать меня и привозить на тренировки. Хочу стать известным хоккеистом!" – говорит Ваня Петренко, школьник из Мариуполя.

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"Зачастую наши утренние тренировки заканчиваются, и после нас на лед выходят ребята, которых привозит Фонд Бориса Колесникова. Это школьники, детки-сироты, детки-беспризорники – им всем очень нужны позитивные эмоции. Мы, спортсмены, им их дарим – общаемся, рассказываем о техниках владения клюшкой и шайбой или как правильно падать на льду. Фотографируемся с ними, раздаем автографы – ребята в восторге. Мы и сами ощущаем себя счастливыми и беззаботными рядом с ними", – добавляет Никита Олейник, нападающий ХК "Мариуполь".

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Традиционно завершает визит в Mariupol Ice Center посещение фудкорта и дегустация любимых блюд всех детей.

"Ежедневно мы кормим наших маленьких гостей фирменными хот-догами и бургерами, угощаем мороженым и сладостями ТМ "Конти". Они имеют возможность не только покататься на коньках, но и отведать нашу качественную продукцию. Для детей, которые приезжают на арену в рамках благотворительной акции Фонда, еда бесплатная, чтобы они получили максимальное удовольствие и позитивное настроение. Ребята довольны, мы получаем массу положительных отзывов, все хотят сюда вернуться", – добавляет Сергей Видулин, бренд-шеф фудкорта Ice Peak.

Напомним, 22 октября в Мариуполе была торжественно открыта ледовая арена Mariupol Ice Center. Она стала подарком родному городу от Президента Фонда – Бориса Колесникова.

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