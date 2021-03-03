Адский матч "Динамо" в Кубке Украины: киевляне прошли "Колос" только по пенальти

Адским получился для "Динамо" старт в нынешнем розыгрыше Кубка Украины. В матче 1/4 финала с "Колосом" киевлянам оказалось крайне тяжело пройти организованную защиту ковалевцев, которые не сломались даже после удаления своего тренера Руслана Костышина. Основное время не принесло голов. Дело дошло до пенальти, где точнее были киевляне – 4:3.

Реклама

"Динамо" – "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В ворота "Динамо" в кубковом матче вернулся Денис Бойко. Но больше сегодня вопросов к атаке киевлян, которые не нанесли за первые 45 минут ни одного удара в створ ворот соперника. На 14-й минуте у Цыганкова был отличный момент, чтобы открыть счет, но его удару метров с 15 немного не хватило точности.

Читайте также: Такого жена капитана "Динамо" не ждала! К ней постучался карлик с лицом игрока "Шахтера" на затылке

Реклама

А в середине тайма "Динамо" потеряло своего лидера. Циганков с болезненной гримасой опустился на газон из-за проблем с левой ногой. А на 23-й минуте Виктор покинул поле с помощью врачей при счете 0:0. Вместо него вышел Жерсон Родригес.

А в середине второго тайма арбитр Денис Шурман удалил тренера "Колоса" Руслана Костышина! Де Пена выбивал мяч ударом через себя, а Золотов пошел на снаряд головой. Наставнику ковалевцев показалось, что там должно быть удаление, и он выбежал на поле спорить с судьей. Но был отправлен на трибуны.

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Реклама

Но футболисты "Динамо" так и не смогли распечатать ворота в основное время, как и их соперник. А поскольку все стадии Кубка Украины состоят из одного матча, то после небольшого перерыва команды продолжили борьбу в дополнительной 30-минутке. Но и там зрители не увидели забитых голов. Дело дошло до пенальти, где первым ошибся киевлянин Леднев, однако затем Бойко парировал пенальти Задои. А последним ошибся игрок "Колоса" Ильин. 4:3, и "Динамо" – в полуфинале.

Напомним, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу. А вот "Колос" впервые добрался до 1/4 финала.

Ранее мы рассказывали о тяжелых временах защиты "Динамо": Попов теперь не помощник, а Бурда перенес операцию.

Смотрите, как в последнем туре УПЛ "Динамо" разгромило "Львов"

Реклама

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама