15 хоккеистов сборной Италии заболели на COVID-19 за четыре дня до чемпионата мира

Хоккейная сборная Италии не планирует отказываться от участия в чемпионате мира несмотря на массовое заболевание игроков

На ЧМ Италия встретится с хозяевами турнира командой Латвии / Фото: AFP

За несколько дней до старта чемпионата мира по хоккею тревожная обстановка сложилась в сборной Италии, где выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом. Зараженные игроки делятся на две группы: в одну входят хоккеисты, которые не смогут поехать в Ригу, в другую – те, кто еще сможет приехать при сдаче отрицательного теста. Мы уже писали, что спарринг перед ЧМ-2021 по хоккею отменен из-за коронавируса.

На данный момент вторая группа состоит из 5 человек – вратаря Джейка Смита, защитников Томаса Ларкина, Энрико Мильоранчи и Алекса Тривеллато, а также нападающего Маркуса Гандера. Кроме этого, в Ригу пока не может приехать главный тренер итальянской команды Грег Эйрлэндс, который консультирует сборную дистанционно.

Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира. В худшем случае, взамен группы заболевших в сборную Италии будут призваны другие хоккеисты. Контрольные матчи итальянцев со сборными Австрии и Швейцарии были отменены.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная Италии играет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Казахстаном.

Ранее мы писали, что багаж сборной Украины по хоккею потеряли в аэропорту накануне матча с Польшей.