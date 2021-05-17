15 хоккеистов сборной Италии заболели на COVID-19 за четыре дня до чемпионата мира

За несколько дней до старта чемпионата мира по хоккею тревожная обстановка сложилась в сборной Италии, где выявлено сразу 15 случаев заражения коронавирусом. Зараженные игроки делятся на две группы: в одну входят хоккеисты, которые не смогут поехать в Ригу, в другую – те, кто еще сможет приехать при сдаче отрицательного теста. Мы уже писали, что спарринг перед ЧМ-2021 по хоккею отменен из-за коронавируса.
На данный момент вторая группа состоит из 5 человек – вратаря Джейка Смита, защитников Томаса Ларкина, Энрико Мильоранчи и Алекса Тривеллато, а также нападающего Маркуса Гандера. Кроме этого, в Ригу пока не может приехать главный тренер итальянской команды Грег Эйрлэндс, который консультирует сборную дистанционно.
Президент федерации ледового спорта Италии Андреа Гиа отметил, что сборная не будет сниматься с турнира. В худшем случае, взамен группы заболевших в сборную Италии будут призваны другие хоккеисты. Контрольные матчи итальянцев со сборными Австрии и Швейцарии были отменены.
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Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная Италии играет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Казахстаном.
Ранее мы писали, что багаж сборной Украины по хоккею потеряли в аэропорту накануне матча с Польшей.