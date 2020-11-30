Выживший после взрыва машины гонщик показал фото из больницы

Больше всего у француза Ромена Грожана пострадали руки

Пилот команды Формулы-1 "Хаас" Ромен Грожан, который попал в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна и чудом сам выбрался из пылающей машины, опубликовал в своем Instagram фото из больничной палаты.

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Французский гонщик уже улыбается и показал одну из поврежденных рук, так как после аварии у Ромена остались ожоги на тыльной стороне в районе обоих запястий. А остальное тело защитили огнеупорный комбинезон и шлем. "Большое вам спасибо за все ваши сообщения. С любовью к жизни", — написал Ромен под снимком.

Напомним, французский гонщик "Хааса" Ромен Грожан после контакта с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нем и загорелась.

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Каким-то чудом 34-летний гонщик Ромен Грожан, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел, по данным Sky, до 20 секунд.

Ранее мы писали, что штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1. После аварии эксперты сошлись на том, что 34-летний французский пилот "Хааса" погиб бы, оставив жену вдовой, а трех своих детей – сиротами, если бы не гало – титановая дуга безопасности вокруг головы гонщика, призванная защищать его от летящего массивного предмета – крупного обломка или целого болида.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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