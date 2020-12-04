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Выживший после взрыва гонщик вернулся на место аварии, чтобы поблагодарить за спасение

4 декабря, 14:18

Елена Павлова Елена Павлова

Ромен Грожан показал работникам автодрома и медикам свои пострадавшие руки

Пилот команды Формулы-1 "Хаас" Ромен Грожан выписался из больницы и посетил международный автодром Бахрейна, на котором француз попал в страшную аварию на прошедших выходных.

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Напомним, что на Гран-при Бахрейна Грожан врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. И каким-то чудом 34-летний гонщик, побывавший в эпицентре взрыва, выжил, отделавшись ожогами обеих рук. В охваченной пламенем машине он провел, по данным Sky, до 20 секунд.

Ромен смог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита, после чего команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему эвакуироваться из опасной зоны. Грожан встретился с ними и поблагодарил за самоотверженность: "Спасибо за то, что спасли мне жизнь".

Теперь гонщик пропустит Гран-при Сахира в это воскресенье. У француза остается шанс выступить в Абу-Даби – гонка станет для него последней в Формуле-1.

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Ранее мы писали, что штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1. После аварии эксперты сошлись на том, что 34-летний французский пилот "Хааса" погиб бы, если бы не гало – титановая дуга безопасности вокруг головы гонщика, призванная защищать его от летящего массивного предмета – крупного обломка или целого болида.

Жизнь и смерть великого гонщика Формулы-1 Айртона Сенны Видео: Reuters

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пилот Формула-1 Ромен Грожан автодром
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