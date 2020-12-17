Возвращение Шумахера и погоня за рекордом: опубликован календарь нового сезона Формулы-1

Новый сезон Формулы-1 стартует 24 марта Гран-при Австралии. Сегодня был утвержден календарь нового чемпионата мира. Следующий сезон "Королевских гонок" обещает быть очень интересным. Во-первых, Льюис Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1 – на данный момент у них по семь титулов.

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Во-вторых, в Формуле-1 дебютирует сын Михаэля Мик Шумахер. Он будет выступать за команду "Хаас". Он станет третьим представителем династии Шумахеров в "Королевских гонках" – кроме отца за рулем болида сидел его дядя Ральф Шумахер. Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.

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Календарь сезона Формулы-1 2021:

1. 21 марта – Австралия

2. 28 марта – Бахрейн

3. 11 апреля – Китай

4. 25 апреля – место пока неизвестно

5. 9 мая – Испания

6. 23 мая – Монако

7. 6 июня – Азербайджан

8. 13 июня – Канада

9. 27 июня – Франция

10. 4 июля – Австрия

11. 18 июля – Великобритания

12. 1 августа – Венгрия

13. 29 августа – Бельгия

14. 5 сентября – Голландия

15. 12 сентября – Италия

16. 26 сентября – Россия

17. 3 октября – Сингапур

18. 10 октября – Япония

19. 24 октября – США

20. 31 октября – Мексика

21. 14 ноября – Бразилия

22. 28 ноября – Саудовская Аравия

23. 5 декабря – ОАЭ

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