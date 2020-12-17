Возвращение Шумахера и погоня за рекордом: опубликован календарь нового сезона Формулы-1

Новый сезон Формулы-1 стартует 24 марта Гран-при Австралии. Сегодня был утвержден календарь нового чемпионата мира. Следующий сезон "Королевских гонок" обещает быть очень интересным. Во-первых, Льюис Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1 – на данный момент у них по семь титулов.
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Во-вторых, в Формуле-1 дебютирует сын Михаэля Мик Шумахер. Он будет выступать за команду "Хаас". Он станет третьим представителем династии Шумахеров в "Королевских гонках" – кроме отца за рулем болида сидел его дядя Ральф Шумахер. Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.
Календарь сезона Формулы-1 2021:
- 1. 21 марта – Австралия
- 2. 28 марта – Бахрейн
- 3. 11 апреля – Китай
- 4. 25 апреля – место пока неизвестно
- 5. 9 мая – Испания
- 6. 23 мая – Монако
- 7. 6 июня – Азербайджан
- 8. 13 июня – Канада
- 9. 27 июня – Франция
- 10. 4 июля – Австрия
- 11. 18 июля – Великобритания
- 12. 1 августа – Венгрия
- 13. 29 августа – Бельгия
- 14. 5 сентября – Голландия
- 15. 12 сентября – Италия
- 16. 26 сентября – Россия
- 17. 3 октября – Сингапур
- 18. 10 октября – Япония
- 19. 24 октября – США
- 20. 31 октября – Мексика
- 21. 14 ноября – Бразилия
- 22. 28 ноября – Саудовская Аравия
- 23. 5 декабря – ОАЭ
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