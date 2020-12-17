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Возвращение Шумахера и погоня за рекордом: опубликован календарь нового сезона Формулы-1

17 декабря, 17:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

В новом сезоне "Королевских гонок" состоится 23 этапа

Новый сезон Формулы-1 стартует 24 марта Гран-при Австралии. Сегодня был утвержден календарь нового чемпионата мира. Следующий сезон "Королевских гонок" обещает быть очень интересным. Во-первых, Льюис Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1 – на данный момент у них по семь титулов.

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Во-вторых, в Формуле-1 дебютирует сын Михаэля Мик Шумахер. Он будет выступать за команду "Хаас". Он станет третьим представителем династии Шумахеров в "Королевских гонках" – кроме отца за рулем болида сидел его дядя Ральф Шумахер. Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.

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Календарь сезона Формулы-1 2021:

  • 1. 21 марта – Австралия
  • 2. 28 марта – Бахрейн
  • 3. 11 апреля – Китай
  • 4. 25 апреля – место пока неизвестно
  • 5. 9 мая – Испания
  • 6. 23 мая – Монако
  • 7. 6 июня – Азербайджан
  • 8. 13 июня – Канада
  • 9. 27 июня – Франция
  • 10. 4 июля – Австрия
  • 11. 18 июля – Великобритания
  • 12. 1 августа – Венгрия
  • 13. 29 августа – Бельгия
  • 14. 5 сентября – Голландия
  • 15. 12 сентября – Италия
  • 16. 26 сентября – Россия
  • 17. 3 октября – Сингапур
  • 18. 10 октября – Япония
  • 19. 24 октября – США
  • 20. 31 октября – Мексика
  • 21. 14 ноября – Бразилия
  • 22. 28 ноября – Саудовская Аравия
  • 23. 5 декабря – ОАЭ

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Мик Шумахер

Источник: Сегодня|Спорт

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