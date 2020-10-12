Українська
$ 28,21
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

В шаге от гибели: автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли

12 октября, 22:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

От неминуемой гибели Такамото Кацуту и его штурмана отделяло несколько метров

Японский гонщик команды Tommi Makinen Racing Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время Rally Italia Sardegna 2020. На одном из отрезков трассы пилот не справился с управлением и автомобиль несколько раз перевернулся, прежде чем снова стал на колеса. Все это происходило в нескольких метрах от обрыва и лишь чудо спасло экипаж от гибели.

Реклама

К счастью, Кацута и его штурман Дэниел Барритт отделались легкими ушибами, а вот автомобилю досталось знатно, гонку он, естественно, продолжить не смог. На несколько минут заезды были приостановлены, пока экипаж и маршалы убирали раскуроченный автомобиль, который мешал проведению ралли.

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters

Ранее мы писали, что здоровенная пчела врезалась во время гонки в победителя Гран-при России. Финский пилот "Мерседеса" едва не сошел с трассы в Сочи из-за неожиданного столкновения с насекомым.

В тренде
Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Также мы публиковали видео жуткой аварии гонщика "Феррари", из-за которой приостановили этап Формулы-1. Гонщик из Монако Шарль Леклер отделался легкими ушибами, но гонку завершить не смог.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять