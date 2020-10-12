В шаге от гибели: автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли

Японский гонщик команды Tommi Makinen Racing Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время Rally Italia Sardegna 2020. На одном из отрезков трассы пилот не справился с управлением и автомобиль несколько раз перевернулся, прежде чем снова стал на колеса. Все это происходило в нескольких метрах от обрыва и лишь чудо спасло экипаж от гибели.
К счастью, Кацута и его штурман Дэниел Барритт отделались легкими ушибами, а вот автомобилю досталось знатно, гонку он, естественно, продолжить не смог. На несколько минут заезды были приостановлены, пока экипаж и маршалы убирали раскуроченный автомобиль, который мешал проведению ралли.
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