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В России во время марафона умер лыжник

18 апреля, 16:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Участник лыжного марафона в Петропавловске-Камчатском скончался во время гонки на 30 километров. Причины смерти спортсмена пока неизвестны

В России в Петропавловске-Камчатском во время 30-километровой лыжной гонки "Авачинский марафон" скончался спортсмен. Мужчина упал во время забега и умер на месте. Причины трагедии пока неизвестны.

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Отмечается, что все участники до старта гонки были обязаны предоставить допуск врача, а также отрицательный результат теста на коронавирус или справку о прохождении вакцинации, если они представляли другой регион, сообщает Kamtoday.

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Напомним, что недавно ушел из жизни украинский олимпийский чемпион и автор 20 рекордов. Владимир Киселев завоевал золотую медаль на Играх в Москве-1980.

Также мы писали, что 19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедии. Родители хотели перевезти парня в другую клинику, но не смогли.

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спортсмен зимние виды спорта лыжные гонки

Источник: Сегодня|Спорт

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