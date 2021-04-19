Новую трагедию в Формуле-1 предотвратил Сенна. Ценой своей жизни

После трагедии в Сан-Марино в 1994 году, забравшей жизни сразу двух пилотов, организаторы перестроили трассу и этим спасли жизни пилотам Боттасу и Расселлу

Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1 ознаменовалось чудовищной аварией с участием Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, в которой только чудом никто не пострадал. Инцидент случился в том же повороте, где 26 лет назад погиб легендарный Айртон Сенна.

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За несколько лет до трагедии Сенна поднимал вопрос безопасности левого скоростного виража на итальянской трассе, носившей название Tamburello. Поворот становился местом нескольких аварий и считался одним из самых опасных во всем календаре Формулы-1. Бывший гонщик Герхард Бергер сам едва не погиб в чудовищной аварии на этом повороте в 1989 году, поэтому лучше всех знал, насколько он опасен.

"Я сказал: "Айртон, нужно сдвинуть стену, иначе однажды в этом месте кто-нибудь погибнет". Он согласился", – рассказывал Бергер в интервью Independent. – "Во время обеденного перерыва мы прошли до Tamburello, чтобы посмотреть, что можно сделать. Оказалось, что сразу за стеной находится река. Мы переглянулись с Айртоном и поняли, что ничего нельзя сделать. Стену некуда было двигать, а мыслей о создании шиканы у нас даже не возникло".

С 30 апреля по 1 мая 1994 года проходил Гран-при Сан-Марино. Весь уикенд этап на Автодроме Энцо и Дино Феррари преследовали неудачи. Еще во время свободной практики в серьезную аварию попал Рубенс Баррикелло, считавшийся протеже Сенны.

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Уже в квалификации на повороте Villeneuve в смертельную аварию попал Роланд Ратценбергер, проводивший всего третий Гран-при в карьере. Сенна понимал, что нужно пересмотреть стандарты безопасности в Формуле-1 и в день гонки собрал гонщиков, где они договорились о создании рабочей группы по безопасности, но дальнейшие решения она будет принимать уже без Айртона.

На самом старте гонки Юрки Ярвилехто столкнулся с Педру Лами. Организаторы выпустили на трассу машину безопасности, которая замедлила гонщиков и позволила убрать обломки болидов. А на втором круге после ухода машины безопасности болид Сенны сорвался с трассы и влетел в оградительную стену. В момент удара скорость составляла примерно 211 км/час.

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В результате столкновения правое переднее колесо оторвалось вместе с куском подвески, ударило Сенну по голове и пробило шлем, нанеся гонщику смертельную травму. Все попытки медиков спаси ему жизнь оказались безрезультатными.

В 1995 году злосчастные повороты Villeneuve и Tamburello были перестроены. Вместо затяжных скоростных поворотов появились S-образные шиканы с гравийными "ловушками". Возможно, именно это уберегло Боттаса и Рассела от серьезных последствий.

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