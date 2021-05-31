Украинский певец выступит на Гран-при России: именем Ивана Дорна заманивают в Сочи

Популярный исполнитель Иван Дорн станет хедлайнером концертной программы на этапе Формулы-1, который пройдет с 23 по 26 сентября на автодроме в Сочи

Иван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Гран-при России в рамках чемпионата мира Формулы-1 состоится только через четыре месяца – в конце сентября. Однако организаторы уже спланировали всю программу этапа в Сочи и объявили, что на концерте по случаю гонки выступит украинский певец Иван Дорн.

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"В пятницу, 24 сентября, откроет праздничную программу группа "Звери", а завершит мероприятие воскресным вечером экстравагантный хитмейкер Иван Дорн. Совсем недавно завершив свой творческий отпуск, он стремительно ворвался в чарты с новым романтичным хитом "Кроме тебя". Шоу Ивана Дорна — это всегда сумасшедшие танцы, фирменный саунд и сумасшедшая харизма!" — заявила пресс-служба организаторов Гран-при

Напомним, что Гран-при России 2021 года пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Ранее в Формуле разгорелся скандал: сыну Шумахера приказали пропустить россиянина.

А во время предыдущего этапа россиянину Мазепину показали средний палец после обгона.

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