Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Украинский певец выступит на Гран-при России: именем Ивана Дорна заманивают в Сочи

Елена Павлова Елена Павлова
31 мая, 13:30
Копировать ссылку
Популярный исполнитель Иван Дорн станет хедлайнером концертной программы на этапе Формулы-1, который пройдет с 23 по 26 сентября на автодроме в Сочи
Иван Дорн
Иван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Гран-при России в рамках чемпионата мира Формулы-1 состоится только через четыре месяца – в конце сентября. Однако организаторы уже спланировали всю программу этапа в Сочи и объявили, что на концерте по случаю гонки выступит украинский певец Иван Дорн.

Читайте также: Умер 19-летний гонщик. После жуткой аварии на мотоцикле его пытались спасти врачи

"В пятницу, 24 сентября, откроет праздничную программу группа "Звери", а завершит мероприятие воскресным вечером экстравагантный хитмейкер Иван Дорн. Совсем недавно завершив свой творческий отпуск, он стремительно ворвался в чарты с новым романтичным хитом "Кроме тебя". Шоу Ивана Дорна — это всегда сумасшедшие танцы, фирменный саунд и сумасшедшая харизма!" — заявила пресс-служба организаторов Гран-при

Напомним, что Гран-при России 2021 года пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Ранее в Формуле разгорелся скандал: сыну Шумахера приказали пропустить россиянина.

А во время предыдущего этапа россиянину Мазепину показали средний палец после обгона.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять