У гонщика Формулы-1 загорелся болид во время тренировочного заезда

Во время второй тренировочной сессии перед Гран-при Формулы-1 в Португалии болид пилота "Альфа Таури" Пьера Гасли загорелся прямо на трассе. Гонщик успел быстро выбраться из автомобиля и не пострадал.

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Болид был быстро потушен и эвакуирован с трассы, однако тренировочный заезд все равно пришлось остановить.

Напомним, что по итогам предыдущего Гран-при Льюис Хэмилтон повторил фантастический рекорд Шумахера и завладел его шлемом. Британец из "Мерседеса" догнал Михаэля по количеству выигранных Гран-при и вскоре может стать единоличным рекордсменом.

Также мы писали, что автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли. От неминуемой гибели Такамото Кацуту и его штурмана отделяло несколько метров.

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1:

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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