Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2

К счастью, гонщики в столкновении не пострадали

Сын легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик спровоцировал аварию во время квалификации этапа Формулы-2 в Бахрейне. Перед последним кругом Шумахер-младший попытался обогнать другого гонщика, но задел колесо соперника, из-за чего тот влетел заднюю часть болида немца. К счастью, пилоты в столкновении не пострадали, а болиды получили незначительные повреждения.

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Напомним, что на прошлом этапе Формулы-1 в ужасную аварию попал Ромен Грожан. Швейцарец врезался в барьеры на скорости 221 км/ч и его болид тут же загорелся. Грожан чудом сумел выбраться из горящего автомобиля, получив ожоги рук.

Накануне выживший после взрыва гонщик вернулся в бинтах на место аварии. Ромен Грожан показал работникам автодрома и медикам свои пострадавшие руки.

Смертельная авария Матеуса Барбозы:

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

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