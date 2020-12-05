Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости спорта
  2. Новости Формулы-1

Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2

5 декабря, 16:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

К счастью, гонщики в столкновении не пострадали

Сын легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик спровоцировал аварию во время квалификации этапа Формулы-2 в Бахрейне. Перед последним кругом Шумахер-младший попытался обогнать другого гонщика, но задел колесо соперника, из-за чего тот влетел заднюю часть болида немца. К счастью, пилоты в столкновении не пострадали, а болиды получили незначительные повреждения.

Реклама

Напомним, что на прошлом этапе Формулы-1 в ужасную аварию попал Ромен Грожан. Швейцарец врезался в барьеры на скорости 221 км/ч и его болид тут же загорелся. Грожан чудом сумел выбраться из горящего автомобиля, получив ожоги рук.

Накануне выживший после взрыва гонщик вернулся в бинтах на место аварии. Ромен Грожан показал работникам автодрома и медикам свои пострадавшие руки.

Смертельная авария Матеуса Барбозы:

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария Мик Шумахер Формула-2

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вышел из огня живым – как в
Вышел из огня живым – как в "Терминаторе": появилось новое видео шокирующей аварии в Формуле-1Формула-1
Машина взорвалась вместе с гонщиком: жуткая авария на этапе Формулы-1 (видео)
Машина взорвалась вместе с гонщиком: жуткая авария на этапе Формулы-1 (видео)Формула-1
Эта штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1 (фото)
Эта штуковина за 30 тысяч спасла жизнь гонщику Формулы-1 (фото)Формула-1
И смешно, и жутко: после страшной аварии
И смешно, и жутко: после страшной аварии "быков" собака мешала продолжить заезды Ф-1Формула-1
Выживший после взрыва машины гонщик показал фото из больницы
Выживший после взрыва машины гонщик показал фото из больницыФормула-1
"Было интересно, какая часть тела сгорит первой": гонщик Ф-1 – о том, как полыхал внутри болидаФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять