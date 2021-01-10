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Сколько стоит участие в ралли "Дакар": грузовики от миллиона и ночевка за 7 000 евро

10 января, 10:35

Елена Павлова Елена Павлова

"Двухнедельный турпоход с возможностью поиздеваться над собой и техникой" стартует от 37 000 евро

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова рассказала о стоимости участия в ралли-марафоне "Дакар", который 3 января стартовал в Саудовской Аравии. Ранее мы сообщали, что мотоциклист спас жизнь сопернику на "Дакаре".

"Подробнее рассказать, сколько стоит двухнедельный турпоход с возможностью поиздеваться над собой и техникой, пожалуй, интересно. Сразу небольшое отступление. В этом посте не буду брать стоимость техники, подготовки, экипировки и прочего. Только затраты на непосредственное участие", – написала Анастасія в своей группе в социальных сетях.

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/ Фото: AFP

Стартовые взносы мото и квадро

"Самый дешевый вариант оказаться в стартовом листе "Дакара" — это заявиться в зачет Оriginal by Motul на мото или квадро без механиков и команды. Это обойдется в 15,7 тысяч евро. Если везете с собой автобус-техничку — плюс 4,5 тысяч евро. Если есть внедорожник ассистанса — плюс 2,5 тысячи евро. Если хотите спать в кемпере с удобствами, то еще 7 тысяч евро.

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

За каждого члена команды (а в одной техничке должно быть минимум двое) — плюс 10 тысяч евро. Итого для мото с командой цена начинается от 37 тысяч евро".

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Сколько обойдутся авто и багги

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"Стартовый взнос в авто — 26,6 тысяч евро. Технички и механики стоят одинаково для всех. Но, с учетом того что для обслуживания авто и экипажа нужно гораздо больше человек и техники, общая стоимость начинается где-то от 100 тысяч евро.

"Дакар-2021"/Фото dakar.com

"Дакар-2021"/Фото dakar.com

Легкие багги не сильно отстают от авто. Стартовые — 24,6 тысяч евро. Общая стоимость за команду тоже около 100 тысяч евро. И это я считаю приблизительный минимум, а не уверенную среднюю сумму".

Стоимость грузовиков

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"Грузовики обходятся по 39,4 тысяч евро за штуку, плюс по 10 тысяч евро за огромные грузовики-технички. По 10 тысяч евро за каждого члена команды (в КАМАЗе команда из около 70 человек). Тут уже бюджеты переваливают за 1 млн веро".

Ремонт грузовика на "Дакаре"-2021

Ремонт грузовика на "Дакаре"-2021 / Фото: Reuters

Что входит в стартовые взносы

"Что входит в стартовые взносы? Доставка техники из Европы на пароме в Саудию, страховка гонщиков, управление таможенными процедурами, питание на бивуаке, разрешение использовать логотип участника "Дакара" и всякая мелкая ерунда. Но не забываем про билеты на самолет, проживание в отеле, аренду навигации, питание и т.п.", – заключила Нифонтова.

Смотрите анонс "Дакара"-2021

Дакар-2021

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