Шумахер выгоняет российского мажора из Формулы-1

Брат легендарного Михаэля Шумахера Ральф заявил, что россиянину Никите Мазепину не место в Королевских гонках

Братья Шумахеры и Мазепин / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер, который является братом прикованного к постели Михаэля Шумахера и дядей действующего пилота команды Хаас Мика Шумахера, призвал напарника последнего – россиянина Никиту Мазепина – освободить место в Ф-1 для более талантливого спортсмена.

"Мазепин, безусловно, был хорошим пилотом в Формуле-2. Но в этом году он пошел в неправильном направлении и на самом деле должен заниматься чем-то другим. Ему необязательно принимать участие в Формуле-1",- приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek со ссылкой на Sky Sports.

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Ральф и Михаэль Шумахеры. Фото – Getty Images

"Для Мика было бы лучше, если б рядом был кто-то, кто мог бы ему помочь. Тот, кто вместе с ним мог бы вести команду вперед", – добавил Ральф Шумахер.

Отметим, что по итогам сезона-2021 в Формуле-1 Никита Мазепин и Мик Шумахер набрали ноль очков на двоих, обосновавшись на дне зачета пилотов.

Никита Мазепин и Мик Шумахер / Фото: Getty Images

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При этом Мазепин стал лидером сезона... по числу нарушений пределов трассы.

Никита Мазепин

Напомним, Никита Мазепин – сын Дмитрия Мазепина, российского предпринимателя, основного владельца и председателя совета директоров компании "Уралхим". Благодаря миллиардам отца Мазепин-младший и попал в Формулу-1.

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