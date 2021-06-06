Сенсация в Формуле-1: выиграл гонщик в тюбетейке

Ошибка действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на финише гонки отбросила с его с лидирующих позиций в хвост – видео, фото и результаты Гран-при Азербайджана

Серхио Перес в тюбетейке / Фото: formula1.com

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1. Ее результаты оказались сенсационными. Победителем этапа стал пилот Ред Булл Серхио Перес. Второе место занял гонщик Астон Мартин Себастьян Феттель, для которого этот пьедестал стал первым в составе команды. ТОП-3 замкнул Пьер Гасли из Альфа Таури.

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Макс Ферстаппен сошел с дистанции за четыре круга до финиша после аварии из-за прокола колеса и, таким образом, лишился возможной победы. После рестарта Льюис Хэмилтон сумел обойти Переса, но допустил ошибку в первом повороте и откатился аж на 15-е место.

На церемонии награждения мексиканец Серхио Перес позировал фотографам, надев себе на голову тюбетейку.

Формула-1. Гран-при Азербайджана

1. Серхио Перес (Ред Булл)

2. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,385

3. Пьер Гасли (Альфа Таури) +2,762

4. Шарль Леклер (Феррари) +3,828

5. Ландо Норрис (Макларен) +4,754

6. Фернандо Алонсо (Альпин) +6,382

7. Юки Цунода (Альфа Таури) +6,624

8. Карлос Сайнс (Феррари) +7,709

9. Даниэль Риккардо (Макларен) +8,874

10. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +9,576

11. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +10,254

12. Валттери Боттас (Мерседес) +11,264

13. Мик Шумахер (Хаас) +14,241

14. Никита Мазепин (Хаас) +14,315

15. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +17,668

16. Николас Латифи (Уильямс) +42,379

17. Джордж Расселл (Уильямс) – не финишировал

18. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – не финишировал

19. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – не финишировал

20. Эстебан Окон (Альпин) – не финишировал

Ранее мы писали, что гонщика Формулы-1 забирают в российскую армию за прогулы военной кафедры. Никита Мазепин может загреметь, если его проблемы не решит папа-бизнесмен.