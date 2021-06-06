Сенсация в Формуле-1: выиграл гонщик в тюбетейке

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1. Ее результаты оказались сенсационными. Победителем этапа стал пилот Ред Булл Серхио Перес. Второе место занял гонщик Астон Мартин Себастьян Феттель, для которого этот пьедестал стал первым в составе команды. ТОП-3 замкнул Пьер Гасли из Альфа Таури.
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Макс Ферстаппен сошел с дистанции за четыре круга до финиша после аварии из-за прокола колеса и, таким образом, лишился возможной победы. После рестарта Льюис Хэмилтон сумел обойти Переса, но допустил ошибку в первом повороте и откатился аж на 15-е место.
На церемонии награждения мексиканец Серхио Перес позировал фотографам, надев себе на голову тюбетейку.
Формула-1. Гран-при Азербайджана
1. Серхио Перес (Ред Булл)
2. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,385
3. Пьер Гасли (Альфа Таури) +2,762
4. Шарль Леклер (Феррари) +3,828
5. Ландо Норрис (Макларен) +4,754
6. Фернандо Алонсо (Альпин) +6,382
7. Юки Цунода (Альфа Таури) +6,624
8. Карлос Сайнс (Феррари) +7,709
9. Даниэль Риккардо (Макларен) +8,874
10. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +9,576
11. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +10,254
12. Валттери Боттас (Мерседес) +11,264
13. Мик Шумахер (Хаас) +14,241
14. Никита Мазепин (Хаас) +14,315
15. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +17,668
16. Николас Латифи (Уильямс) +42,379
17. Джордж Расселл (Уильямс) – не финишировал
18. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – не финишировал
19. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – не финишировал
20. Эстебан Окон (Альпин) – не финишировал
Ранее мы писали, что гонщика Формулы-1 забирают в российскую армию за прогулы военной кафедры. Никита Мазепин может загреметь, если его проблемы не решит папа-бизнесмен.