Семикратный чемпион Формулы-1 толкнул девушку в реку (видео)

Физиотерапевт и тренер Анджела Каллен настолько не верила в Льюиса Хэмилтона, что пообещала прыгнуть в реку если гонщик попадет на подиум Формулы-1

Хэмилтон попал на пьедестал, а потом бросил Анджелу в реку / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На выходных состоялся Гран-при Канады, где пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон занял третье место. Это был второй подиум семикратного чемпиона мира в нынешнем сезоне.

После гонки Хэмилтон столкнул в реку своего физиотерапевта и тренера Анджелу Каллен.

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"Иди туда, Эндж! Анджела сказала, что если Льюис Хэмилтон финиширует на подиуме, то она прыгнет в реку. Ей понадобился толчок", – объяснили ситуацию в команде.

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