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Семикратный чемпион Формулы-1 толкнул девушку в реку (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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21 июня, 09:04
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Физиотерапевт и тренер Анджела Каллен настолько не верила в Льюиса Хэмилтона, что пообещала прыгнуть в реку если гонщик попадет на подиум Формулы-1
Хэмилтон попал на пьедестал, а потом бросил Анджелу в реку
Хэмилтон попал на пьедестал, а потом бросил Анджелу в реку / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На выходных состоялся Гран-при Канады, где пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон занял третье место. Это был второй подиум семикратного чемпиона мира в нынешнем сезоне.

После гонки Хэмилтон столкнул в реку своего физиотерапевта и тренера Анджелу Каллен.

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"Иди туда, Эндж! Анджела сказала, что если Льюис Хэмилтон финиширует на подиуме, то она прыгнет в реку. Ей понадобился толчок", – объяснили ситуацию в команде.

Ранее мы писали, что легендарный гонщик Формулы-1 будет носить вышиванку. Немецкий пилот Себастьян Феттель активно поддерживает Украину в войне с Россией, за это получил подарок от нашего посольства.

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Мы также сообщали, что гонщик Формулы-1 отрывался в Монако с украинкой, пока жена нянчилась с тремя детьми.

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