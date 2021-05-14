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После финала Лиги чемпионов у Турции отобрали этап Формулы-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 мая, 17:33
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Из-за роста количества заболевших коронавирусом Гран-при Турции в этом году не состоится, гонку Формулы-1 перенесли в Австрию
Формула-1
Формула-1 / Фото: Reuters

Вслед за финалом Лиги чемпионов Турция лишилась еще одного крупного соревнования. Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции.

Календарь нынешнего сезона претерпит следующие изменения: Гран-при Франции пройдет неделей ранее (18-20 июня), а вместо отмененного Гран-при Турции состоится еще один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдет с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии, как и планировалось, – со 2 по 4 июля.

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В тренде

Напомним, правительство Великобритании включило Турцию в так называемый "красный список" стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран "красного списка" ее жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет.

При этом Турция должна была принять Гран-при Формулы-1 с 11 по 13 июня, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Ограничения коснулись бы сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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