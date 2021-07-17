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Первый в истории спринт Формулы-1 выиграл Ферстаппен

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 20:02
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Макс Ферстаппен из команды Ред Булл вошел в историю как первый победитель спринтов Формулы-1 – он получил три очка и поул-позишн на воскресной гонке в Сильверстоуне
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В британском Сильверстоуне состоялся первый в истории Формулы-1 100-километровый спринт. Его победителем стал лидер сезона – пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – его напарник Валттери Боттас.

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Владельцы Формулы-1 впервые опробовали формат уик-энда с субботним спринтом, разделявшим пятничную квалификацию и воскресную гонку. Критиков у этой идеи было достаточно, но она позволяла провести не две, а три трансляции в прайм-тайм по ходу уик-энда, потенциально увеличив аудиторию.

Накануне состоялась квалификация, которую выиграл Льюис Хэмилтон. Однако в спринте его обошел Макс Ферстаппен, и именно он в воскресенье стартует с поул-позишн Гран-при Великобритании. При этом за победу в спринте Ферстаппен заработал 3 очка, Хэмилтону досталось 2 пункта, Боттасу – 1 балл.

Гран-при Великобритании. Спринт

  • 1. Ферстаппен Red Bull 25:38.426
  • 2. Хэмилтон Mercedes +1.430
  • 3. Боттас Mercedes +7.502
  • 4. Леклер Ferrari +11.278
  • 5. Норрис McLaren +24.111
  • 6. Риккардо McLaren +30.959
  • 7. Алонсо Alpine +43.527
  • 8. Феттель Aston Martin +44.439
  • 9. Расселл Williams +46.652
  • 10. Окон Alpine +47.395
  • 11. Сайнс Ferrari +47.798
  • 12. Гасли AlphaTauri +48.763
  • 13. Райкконен Alfa Romeo +50.677
  • 14. Стролл Aston Martin +52.179
  • 15. Джовинацци Alfa Romeo +53.225
  • 16. Цунода AlphaTauri +53.567
  • 17. Латифи Williams +55.162
  • 18. Мик Шумахер Haas +68.213
  • 19. Мазепин Haas +77.648
  • 20. Перес Red Bull сошел

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Отметим, что за шесть гонок до финиша Макс Ферстаппен опережает действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

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