Первый в истории спринт Формулы-1 выиграл Ферстаппен

Макс Ферстаппен из команды Ред Булл вошел в историю как первый победитель спринтов Формулы-1 – он получил три очка и поул-позишн на воскресной гонке в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В британском Сильверстоуне состоялся первый в истории Формулы-1 100-километровый спринт. Его победителем стал лидер сезона – пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – его напарник Валттери Боттас.

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Владельцы Формулы-1 впервые опробовали формат уик-энда с субботним спринтом, разделявшим пятничную квалификацию и воскресную гонку. Критиков у этой идеи было достаточно, но она позволяла провести не две, а три трансляции в прайм-тайм по ходу уик-энда, потенциально увеличив аудиторию.

Накануне состоялась квалификация, которую выиграл Льюис Хэмилтон. Однако в спринте его обошел Макс Ферстаппен, и именно он в воскресенье стартует с поул-позишн Гран-при Великобритании. При этом за победу в спринте Ферстаппен заработал 3 очка, Хэмилтону досталось 2 пункта, Боттасу – 1 балл.

Гран-при Великобритании. Спринт

1. Ферстаппен Red Bull 25:38.426

2. Хэмилтон Mercedes +1.430

3. Боттас Mercedes +7.502

4. Леклер Ferrari +11.278

5. Норрис McLaren +24.111

6. Риккардо McLaren +30.959

7. Алонсо Alpine +43.527

8. Феттель Aston Martin +44.439

9. Расселл Williams +46.652

10. Окон Alpine +47.395

11. Сайнс Ferrari +47.798

12. Гасли AlphaTauri +48.763

13. Райкконен Alfa Romeo +50.677

14. Стролл Aston Martin +52.179

15. Джовинацци Alfa Romeo +53.225

16. Цунода AlphaTauri +53.567

17. Латифи Williams +55.162

18. Мик Шумахер Haas +68.213

19. Мазепин Haas +77.648

20. Перес Red Bull сошел

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Отметим, что за шесть гонок до финиша Макс Ферстаппен опережает действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 33 очка.