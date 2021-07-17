Первый в истории спринт Формулы-1 выиграл Ферстаппен

В британском Сильверстоуне состоялся первый в истории Формулы-1 100-километровый спринт. Его победителем стал лидер сезона – пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон из Мерседеса, третьим – его напарник Валттери Боттас.
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Владельцы Формулы-1 впервые опробовали формат уик-энда с субботним спринтом, разделявшим пятничную квалификацию и воскресную гонку. Критиков у этой идеи было достаточно, но она позволяла провести не две, а три трансляции в прайм-тайм по ходу уик-энда, потенциально увеличив аудиторию.
Накануне состоялась квалификация, которую выиграл Льюис Хэмилтон. Однако в спринте его обошел Макс Ферстаппен, и именно он в воскресенье стартует с поул-позишн Гран-при Великобритании. При этом за победу в спринте Ферстаппен заработал 3 очка, Хэмилтону досталось 2 пункта, Боттасу – 1 балл.
Гран-при Великобритании. Спринт
- 1. Ферстаппен Red Bull 25:38.426
- 2. Хэмилтон Mercedes +1.430
- 3. Боттас Mercedes +7.502
- 4. Леклер Ferrari +11.278
- 5. Норрис McLaren +24.111
- 6. Риккардо McLaren +30.959
- 7. Алонсо Alpine +43.527
- 8. Феттель Aston Martin +44.439
- 9. Расселл Williams +46.652
- 10. Окон Alpine +47.395
- 11. Сайнс Ferrari +47.798
- 12. Гасли AlphaTauri +48.763
- 13. Райкконен Alfa Romeo +50.677
- 14. Стролл Aston Martin +52.179
- 15. Джовинацци Alfa Romeo +53.225
- 16. Цунода AlphaTauri +53.567
- 17. Латифи Williams +55.162
- 18. Мик Шумахер Haas +68.213
- 19. Мазепин Haas +77.648
- 20. Перес Red Bull сошел
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Отметим, что за шесть гонок до финиша Макс Ферстаппен опережает действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 33 очка.