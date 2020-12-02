Ну вот, и сын Шумахера – в Формуле-1! Он заменит гонщика, который на днях чуть не убился

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в новом сезоне пополнит ряды участников "Королевских гонок"! 21-летний наследник легендарного немца, уже семь лет как прикованного к кровати после несчастного случая на лыжах, подписал контракт с американской командой "Хаас".

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"Я просто потерял дар речи после того, как все это стало реальностью. Выступления в Формуле-1 были моей мечтой. Хотел бы поблагодарить "Хаас" за доверие, а также сказать, как я люблю своих родителей. Знаю, что обязан им всем", – заявил Мик Шумахер

Мик Шумахер / Фото: Instagram

Реклама Мик Шумахер / Фото: Instagram

Мик Шумахер / Фото: AFP

Отметим, что в данный момент Мик Шумахер является пилотом академии "Феррари" и лидирует в общем зачете Формулы-2.

Его партнером по "Хаасу" в новом сезоне будет россиянин Никита Мазепин. Поговаривали, чтобы гарантировать ему контракт, отец Никиты бизнесмен Дмитрий Мазепин выкупил долю в американской команде. Но в "Хаасе" это опровергли.

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Добавим, что "Хаас" принял решение полностью обновить состав гонщиков по итогам нынешнего сезона, Ромен Грожан и Кевин Магнуссен официально покинут команду после Гран-при Абу-Даби 13 декабря.

Напомним, на Гран-при Бахрейна в минувшее воскресенье Ромен Грожан попал в жуткую аварию – машина взорвалась вместе с гонщиком. Грожан каким-то чудом выжил, отделавшись ожогами рук.

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