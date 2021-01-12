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Не хватило колес! Самый крутой гонщик мира сошел с "Дакара" по странной причине

12 января, 12:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Себастьен Леб прекратил выступления на ралли-рейде

Знаменитый французский автогонщик Себастьен Леб досрочно прекратил свои выступления на ралли-рейде "Дакар"-2021. Ранее мы писали, что мотогонщик зарылся головой в песок после падения на "Дакаре".

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Во время восьмого этапа гонки в Саудовской Аравии Леб остановился после 81 километра из-за двух проколов. Заменить колеса не удалось, у экипажа не было "запаски".

Дело в том, что накануне грузовик поддержки, перевозивший запчасти команды, повредил заднюю ось и не смог добраться до базы. В итоге у Леба просто не оказалось необходимого количества запасных шин, чтобы продолжить гонку.

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Себастьяну Лебу 46 лет. Он самый титулованный раллист за всю историю, девятикратный чемпион мира по ралли (2004-2012). Обладатель рекордов по количеству побед, очков, выигранных спецучастков и подиумов в WRC. 27 мая 2009 года за заслуги перед родиной Себастьен Леб был возведен в рыцари ордена Почетного легиона.

Дакар-2021

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