Мотогонщик упал под колеса своим соперникам. И чудом выжил

Испанский мотогонщик Арон Канет едва не погиб во время квалификации этапа серии Moto2. Во время заезда гонщик упал с мотоцикла прямо на трек и еще с десяток метров проехался на пятой точке по трассе вслед за искрящим байком, а затем чуть не попал под колеса мотоциклов, идущих следом за ним. Учитывая, что инцидент произошел сразу за холмом, последствия могли бы быть фатальными.

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К счастью, Канет в спешном порядке на четвереньках покинул трассу, а затем снова вернулся за руль байка и продолжил заезд.

Ранее мы писали, что мотогонщик погиб во время гонки в Бразилии. Его мотоцикл влетел в металлическое ограждение. Врачи не смогли спасти жизнь 22-летнего Матеуса Барбозы.

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

Также мы писали, что автомобиль чудом не свалился с обрыва после аварии во время ралли. От неминуемой гибели Такамото Кацуту и его штурмана отделяло несколько метров.

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters

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