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Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. В следующем сезоне он будет выступать в Формуле-1

6 декабря, 15:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Развязка сезона во второй по значимости гоночной серии получилась драматической

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик стал чемпионом Формулы-2 в составе команды Prema. Перед заключительной гонкой сезона Шумахер-младший лидировал в общем зачете. Для победы в чемпионате ему нужно было попасть в очковую зону. Тем не менее, сама гонка в Бахрейне сложилась для него ужасным образом. 21-летний немец из-за проблем с шинами финишировал лишь 18-м. Также мы писали, что во время квалификации сын Шумахера спровоцировал аварию.

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Тем не менее, главный конкурент Шумахера Каллум Айлотт так же провалил гонку и финишировал только десятым и упустил шанс опередить Мика.

Со следующего сезона Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1 за команду Haas, где заменит Ромена Грожана, завершившего карьеру после ужасной аварии. Правда, о приходе немца было известно еще до инцидента.

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Мик Шумахер Формула-2

Источник: Сегодня|Спорт

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