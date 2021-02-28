Машина сделала сальто и грохнулась в отбойник: жутка авария на Формуле-Е

В Саудовской Аравии проходит чемпионат Формулы-Е. Накануне стало известно об ракетном ударе. Целью повстанцев был наследный принц Мухаммед бин Салман, посетивший гонки

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Да и сама гонка едва не закончилась летальных исходом. Пилот команды Mahindra Racing Алекс Линн вел борьбу с Митчем Эвансом из Jaguar Racing. После контакта машина Линна пролетела всю прямую и влетела в ограждение.

Гонка была остановлена, а пилот был отправлен в больницу. В госпитале Алексу сделали компьютерную томография. По ее результатам медики не нашли у гонщика повреждений.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alexs aid. #ABBFormulaE#DiriyahEPrix@alexlynnracing@mitchevans_pic.twitter.com/hp7FTNYR8w — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

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Ранее мы писали, что 18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубка Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.

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