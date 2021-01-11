Лучше любого страуса: мотогонщик зарылся головой в песок после падения на "Дакаре"

Мотогонщик из Ботсваны Росс Бранч попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар"-2021. Пилот команды Monster Energy Yamaha не справился с управлением и полетел через руль головой вперед, зарывшись в песок. К счастью, гонщик отделался лишь небольшими ссадинами.

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Позже на своей странице в Instagram Росс показал последствия падения – разбитые руки и покореженный шлем, возможно, спасший гонщику жизнь, ведь последствия удара головой могли быть куда серьезнее.

Напомним, что несколько дней назад другой мотоциклист оказался в госпитале после аварии. Сильная головная боль не позволила Ашишу Раорану добраться до финиша.

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А перед этим в аварию попал другой индийский гонщик Ч.Ш. Сантош. Другой мотоциклист спас ему жизнь, 15 минут делая реанимацию. Сейчас Сантош находится в коме.

Дакар-2021

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