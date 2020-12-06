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Кто бы мог подумать! У Гран-при Бахрейна – сенсационный победитель

6 декабря, 21:49

Олег Люлька Олег Люлька

Впервые в карьере гонку Формулы-1 выиграл мексиканец Серхио Перес. "Мерседес" капитально провалился

В Бахрейне завершился Гран-при Сахира Формулы-1. Сенсационным победителем гонки, впервые в своей карьере, стал 30-летний мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес. Именно в его честь небо Бахрейна после гонки озарили яркие фейерверки. Второе место завоевал гонщик "Рено" Эстебан Окон, тройку лучших замкнул напарник Переса Лэнс Стролл.

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Для ведущей команды сезона "Мерседеса" гонка в Бахрейне стала провальной. Джордж Расселл, заменявший Льюиса Хэмилтона, заразившегося коронавирусом, лидировал большую часть дистанции. Однако после выезда на трассу машины безопасности механики "Мерседеса" поставили Расселлу шины из разных комплектов, из-за чего британцу пришлось второй раз заезжать в боксы. А Боттаса во время двойного пит-стопа продержали примерно полминуты.

Расселлу удалось пробиться с пятого места на второе, но в конце у него случился прокол колеса, в итоге британец финишировал только девятым. Валттери Боттас допустил несколько ошибок и стал лишь восьмым.

"У меня нет слов, – цитирует неожиданного победителя Гран-при Сахира Серхио Переса BBC. – Надеюсь, что это не сон, я мечтал об этом моменте так долго. Это заняло у меня десять лет. После первого круга казалось, что гонка завершена, но я не хотел сдаваться. Во второй части гонки сказал команде, что машина чувствует себя словно лимузин. Все было легко. У нас был потрясающий темп... Что касается будущего, я хочу продолжать, но это уже не в моих руках. Если меня не будет в Формуле-1 в 2021 году, то я вернусь в 2022"

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Напомним, что предыдущий Гран-при Бахрейна, в минувшее воскресенье, омрачила авария с участием гонщика "Хааса" Ромена Грожана, который, к счастью, выжил после того, как взорвался вместе с машиной, отделавшись ожогами рук.

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Формула-1 Серхио Перес автогонки

Источник: Championat.ru

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