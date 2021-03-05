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Команда Формулы-1 может пострадать из-за российского флага

5 марта, 13:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

WADA проведет проверку дизайна нового болида

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет проверку дизайна нового болида команды Формулы-1 "Хаас". Проблема в цветовой гамме.

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"Хаас" ранее представил болид VF-21 на сезон-2021, в оформление которого включили белый, красный и синий цвета российского флага в честь "Уралкалия", нового спонсора организации и гонщика Никиты Мазепина.

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По информации Autosport, у WADA возникли вопросы, что подобное оформление болида противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования российской символики на международных соревнованиях.

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Ранее мы писали, что 18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубка Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.

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